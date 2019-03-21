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21.03.2019
Российская газета

Устаревшие авиабазы снизят уровень боеготовности ВВС США

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Источник изображения: Tech. Sgt. Ben Bloker, United States Air Force / wikimedia.org

Военно-воздушные силы США обнародовали новый план обновления авиабаз с ветхой инфраструктурой или тех, которые не ни разу не модернизировали за последние 20 лет. Если он будет утверждена Конгрессом, средства в них начнут вкладывать со следующего года.

Об этом сообщает Military.com. Военные просят выделить 4,11 миллиарда долларов на содержание, восстановление и модернизацию объектов в 2020 году, что на 1,3 миллиарда больше, чем годом ранее Как отмечается, без этих инвестиций ВВС США быстро потеряют возможность проецировать свою силу по всему миру. Планы по модернизации авиабаз включают прежде всего укрепление инфраструктуры и улучшение систем энергоснабжения.

За последние годы по инвестиции в инфраструктуру 180 баз ВВС США были отложены по различным причинам. Отложенные расходы на техническое обслуживание составили 33 миллиардов долларов, и эта сумма, как ожидается, утроится в течение следующих 30 лет, если деньги не будут выделяться. В стратегии говорится об ускоренной деградации инфраструктуры авиабаз.

Если финансирование все же будет одобрено Конгрессом, то работа начнется с определения наиболее приоритетных авиабаз, нуждающихся в модернизации.

Сами авиабазы должны будут оптимизировать свои ресурсы, избавиться от неиспользуемых территорий. Главная цель всех преобразований - повысить готовность инфраструктуры при одновременном снижении затрат на обслуживание. ВВС США рассчитывают увеличивать финансирование авиабаз как минимум на два процента каждый год.


Светлана Цыганкова

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Страны
США
Проекты
2020-й год
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