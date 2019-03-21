ОСК с 2020 года будет сдавать по две-три атомные подлодки в год

Строящийся для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") в спусковом плавучем доке "Сухона" перед спуском на воду, Северодвинск, апрель 2017 года.

Президент корпорации Алексей Рахманов отметил, что это превышает темп советского кораблестроения

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начиная с 2020 года будет сдавать ВМФ России по две-три атомные подводные лодки в год, что превышает темп советского кораблестроения. Об этом в среду сообщил президент корпорации Алексей Рахманов на научно-деловой конференции ОСК в парке "Патриот".

"Объем заказов, который приходиться на "Северное машиностроительное предприятие", уже даже выше чем то, что было в советские годы. Начиная со следующего года будем сдавать по две-три подводные лодки в год", - сказал Рахманов, уточнив, что речь идет именно об атомных подводных лодках.