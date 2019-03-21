ОСК не рассматривает закупку плавучего дока за рубежом для ремонта "Адмирала Кузнецова"

Вид на плавучий док ПД-50 в поселке Росляково под Мурманском перед размещением там системы из баржи «Giant» и АПЛ «Курск», сентябрь 2001 года.

Ранее сообщалось, что ремонт корабля могут продолжить на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, после модернизации доков

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не планирует приобретать плавучий док за рубежом для продолжения ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" взамен затонувшего ПД-50. Об этом в среду сообщил президент корпорации Алексей Рахманов на научно-деловой конференции ОСК в парке "Патриот".

"Нет [не рассматривается]. Нами нет", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли закупка плавучего дока за рубежом.

Ранее он сообщил, что ОСК планирует провести модернизацию доков на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где будет продолжен ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов".

Плавдок ПД-50 затонул в ночь на 30 октября в Мурманске во время планового выхода из него единственного авианосца ВМФ России "Адмирал Кузнецов". В результате корабль получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана. После этого Рахманов сообщил ТАСС, что авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.

Плавдок ПД-50 - один из крупнейших в мире и крупнейший в России, он был построен в Швеции в 1980 году по заказу ВМФ СССР. Длина дока - 330 м, ширина - 67 м, грузоподъемность - 80 тыс. т.