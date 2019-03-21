Лавров: российские предложения по стратегической стабильности в силе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев
ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Все предложения России по стратегической стабильности остаются в силе, когда Запад дозреет до диалога, Москва будет готова к конструктивной работе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия была и остается ответственной участницей действующих соглашений в сфере стратегической стабильности.
"Мы убеждены, что наши предложения могут послужить основой для реальных переговоров. Мы не раз призывали все заинтересованные стороны и государства, которым не безразлично, какое будущее ждет человечество, вместе искать точки соприкосновения, вырабатывать компромиссы. Как подчеркнул (президент России Владимир) Путин, все наши предложения прекрасно известны западным партнерам. Они остаются в силе. И когда Запад дозреет, мы будем готовы к ответственной, профессиональной работе", - сказал Лавров на Конференции по разоружению.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Персоны
Похожие новости
06.10.2016
США должны проявить сдержанность, прежде чем начинать новую войну в Сирии (The National Interest, США)
08.07.2013
Зарубежные СМИ: силовые игры Владимира Путина - Россия наращивает противоракетную оборону