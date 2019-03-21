Лавров: российские предложения по стратегической стабильности в силе

ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Все предложения России по стратегической стабильности остаются в силе, когда Запад дозреет до диалога, Москва будет готова к конструктивной работе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия была и остается ответственной участницей действующих соглашений в сфере стратегической стабильности.

"Мы убеждены, что наши предложения могут послужить основой для реальных переговоров. Мы не раз призывали все заинтересованные стороны и государства, которым не безразлично, какое будущее ждет человечество, вместе искать точки соприкосновения, вырабатывать компромиссы. Как подчеркнул (президент России Владимир) Путин, все наши предложения прекрасно известны западным партнерам. Они остаются в силе. И когда Запад дозреет, мы будем готовы к ответственной, профессиональной работе", - сказал Лавров на Конференции по разоружению.