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21.03.2019
РИА Новости

Лавров: российские предложения по стратегической стабильности в силе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Все предложения России по стратегической стабильности остаются в силе, когда Запад дозреет до диалога, Москва будет готова к конструктивной работе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия была и остается ответственной участницей действующих соглашений в сфере стратегической стабильности.

"Мы убеждены, что наши предложения могут послужить основой для реальных переговоров. Мы не раз призывали все заинтересованные стороны и государства, которым не безразлично, какое будущее ждет человечество, вместе искать точки соприкосновения, вырабатывать компромиссы. Как подчеркнул (президент России Владимир) Путин, все наши предложения прекрасно известны западным партнерам. Они остаются в силе. И когда Запад дозреет, мы будем готовы к ответственной, профессиональной работе", - сказал Лавров на Конференции по разоружению.
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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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