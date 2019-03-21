Укрепление ПВО: зачем Эфиопии понадобились российские "Панцири"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был впервые замечен в Эфиопии на прошлой неделе.

Судя по всему, новые ЗРПК были развернуты в рамках масштабной программы модернизации вооруженных сил страны, сообщает Military Watch Magazine. Эти комплексы стали самой современной составляющей системы противовоздушной обороны Эфиопии, до недавнего времени состоявшей исключительно из систем времен холодной войны, таких как С-75 и С-125. Последние прошли уникальную модернизацию, позволившую разместить их на самоходных платформах. Неизвестно, собирается ли Эфиопия приобрести новые системы ПВО большой дальности в дополнение к "Панцирям".

Новые зенитные комплексы, вероятно, будут развернуты в районе "Плотины великого возрождения Эфиопии", также известной как строящаяся гидроэлектростанция Хидасэ. Этот расположенный на реке голубой Нил объект, как считается, может серьезно уменьшить объем воды, поступающей на территорию Египта. В случае обострения конфликта с АРЕ "Панцири" будут использоваться для перехвата вражеских ракет, так как египетские самолеты вряд ли попадут в их зону поражения.

До приобретения "Панцирей" оборона воздушного пространства Эфиопии во многом зависела от военно-воздушных сил страны. Они обладают вторым по величине парком тяжелых истребителей на Африканском континенте, уступая по этому показателю только Алжиру. В состав ВВС Эфиопии входят истребители Су-27с ракетами Р-27 и МиГ-23 с аналогичным вооружением. Еще одним средством усиления ПВО Эфиопии могла бы стать модернизация ее парка Су-27 до версии Су-27М2. Это позволило бы серьезно расширить возможности самолетов, доведя их до уровня машин поколения "4+". Приобретение более современных ракет "воздух-воздух", таких как Р-27ЭР и Р-77, обеспечило бы истребителям ВВС Эфиопии гораздо большую дальность поражения, чем у самолетов соседних стран. Впрочем, это преимущество будет потеряно, когда Египет приобретет Су-35.

Илья Максимов