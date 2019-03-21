Турки определились с местом развертывания ЗРС С-400 "Триумф"

В Турции уже определились с местами дислокации приобретаемой в России ЗРС С-400 "Триуф". Первоначально российские зенитные системы будут располагаться на военной базе к северо-западу от Анкары, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источник в военных структурах республики.

Источник изображения: topwar.ru

Издание пишет, что изначально С-400 будут размещены на территории авиабазы Акынджи, расположенной в 40 км от турецкой столицы. По предположению газеты, именно эта база станет главным центром для развертывания системы и на ней будут проводиться первоначальные работы с С-400 перед возможной отправкой в другие регионы страны.

Поставка первых комплектов ЗРС С-400 начнется в Турцию осенью этого года, но перед этим турецкие военнослужащие, которые будут работать с российской зенитной системой, пройдут обучение. Согласно планам Генштаба ВС Турции 100 турецких военных должны в этом году пройти обучение на С-400 в России, однако перед этим они отправятся в Азербайджан, где сначала ознакомятся с ЗРС С-300ПМУ-2.

Ранее неоднократно сообщалось об угрозах Вашингтона в отношении Анкары по причине приобретения последней российских систем ЗРС С-400 "Триумф". США угрожают ввести против Турции санкции, прекратить поставку в страну самолетов пятого поколения F-35 и исключить Турцию из НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о приобретении российских ЗРС С-400 закрыт и обсуждению не подлежит.