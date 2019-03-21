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21.03.2019
РИА Новости

ВМФ получит третью атомную подлодку "Ясень" в 2020 году

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Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень"
Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень".
Источник изображения: © Фото : АО СПМБМ "Малахит"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 20 мар - РИА Новости. Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Дальше все идет по графику. Серия идет гораздо лучше, чем головные корабли", - сказал Рахманов и утвердительно ответил на вопрос, будет ли сдан третий "Ясень" в 2020 году.
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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
885 Ясень
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