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21.03.2019
РИА Новости

Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, заявил Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль пресс-конференции.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЖЕНЕВА, 20 мар - РИА Новости. Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности и ввязываться в гонку вооружений, но США это игнорируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Преднамеренно игнорируются и уже объявленные нами решения о том, что Россия не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться соответствующие системы американского производства. Как заявил президент (Владимир) Путин, мы будем действовать зеркально только в ответ на действия США, причем наш ответ будет выстроен таким образом, чтобы не дать втянуть Россию в затратную гонку вооружений", - заявил Лавров во время выступления на Конференции по разоружению в Женеве.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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