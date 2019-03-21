В России создали систему противодействия гражданским дронам

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый комплекс противодействия гражданским беспилотникам "Атака — DBS", способный пресечь проникновение дронов на частную территорию.

Как отмечается на сайте госкорпорации, данная разработка будет доступна для безлицензионного приобретения и способна без участия оператора идентифицировать принадлежность беспилотного летательного аппарата и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

"Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку", — говорится в сообщении, опубликованном 20 марта.

Отмечается, что время реакции системы составляет 0,1 с. По словам разработчиков, данная система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах и других высокотехнологичных объектах. Испытания комплекса уже начались.

В январе 2018 года сообщалось, что сотрудники орнитологической службы выявили у ястребов, обитающих на территории Кремля, способность сбивать беспилотники (дроны), однако на сегодняшний день такой необходимости нет. Сейчас в ведении кремлевской орнитологической службы находятся несколько ястребов и один филин.