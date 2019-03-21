"Росэлектроника" разработала систему противодействия гражданским БЛА с функцией распознавания "свой-чужой"

ЦАМТО, 20 марта. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения.

Новый комплекс способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта. Новая разработка не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов. В компании уже приступили к испытаниям образцов системы.

Система, получившая название "Атака – DBS", осуществляет автоматизированную радиочастотную детекцию, блокирование каналов связи и спутниковой навигации, используемых БЛА. Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 сек.

"Атака – DBS" обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используются БЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Такого рода дроны могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов. Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте посредством SMS или электронного сообщения.

"Развитие беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что дроны стали активно использоваться не только в военных целях, но и в гражданских, например, для промышленного шпионажа или слежки. Причем опасность могут представлять даже любительские и самодельные дроны. За счет модульности, разработанная нами система позволит обеспечивать бесполетную зону для несанкционированных дронов над строго определенной территорией. При этом оно не будет мешать собственным беспилотникам, за счет чего новым изделием уже заинтересовались компании топливно-энергетического комплекса, активно использующие БЛА для мониторинга", – сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Основой комплекса, разработанного АО "НПП "Алмаз" (входит в холдинг "Росэлектроника"), являются модули радиочастотного обнаружения и подавления БЛА. Каждое устройство обеспечивает детекцию в радиусе до 1,5 км и подавление на расстоянии до 1 км. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".