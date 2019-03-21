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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

США выделяют на провокации в Сирии 5 миллионов долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Администрация США, по указу президента Дональда Трампа, предоставит дополнительно 5 миллионов долларов псевдоспасателям из "Белых касок" в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Псевдогуманитарная организация обзавелась широкой популярностью благодаря участию в инсценированных химических атаках, снимая пропагандистские ролики, в которых во все возможных преступлениях обвиняется действующий "режим" президента Башара Асада и Россия. 

Их видео многократно крутились в эфирах самых крупных западных телеканалов и собирали миллионы просмотров в интернете.

"Белые каски" обладают "магическим" даром предвидения, так как они появляются на месте происшествия еще до того, как это происшествие вообще произошло. Для спасания людей они используют телевизионные камеры, так как средств видеосъемки у них по неизвестным причинам всегда больше чем медикаментов.

К сожалению, они не могут приступить к своим обязанностям пока режиссер не даст команду "мотор". На съемочной площадке всегда царит тишина и только после получения отмашки, "жертвы" российских авиаударов начинают громко кричать, а герои из "Белых касок" незамедлительно бросаются выполнять свой долг, отмечает портал Free News.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
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