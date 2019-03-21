Четвертую АПЛ "Борей" "Князь Владимир" передадут ВМФ в декабре

ПАРК ПАТРИОТ, 20 мар - РИА Новости. Четвертая АПЛ класса "Борей" будет передана Военно-морскому флоту в декабре, тогда же планируется передать второй "Ясень", заявил РИА Новости гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Четвертая подлодка класса "Борей" "Князь Владимир" будет передана флоту в декабре 2019 года, в это же время планируется передача второго "Ясеня" - "Казань", - сказал Будниченко.

По его словам, пока речи о переносе сроков не идет.

В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ РФ планируется построить восемь субмарин данного класса. Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Князь Владимир" должен быть сдан флоту в 2019 году.