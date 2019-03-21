Войти
21.03.2019
ТАСС

ОСК передаст ВМФ 16 боевых кораблей в 2019 году

358
0
0
Стенд ОСК
Стенд ОСК.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что флот в этом году должен получить семь новых боевых кораблей, в том числе четыре подводные лодки

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст ВМФ России 16 новых кораблей в 2019 году. Об этом в среду сообщил президент ОСК Алексей Рахманов на научно-деловой конференции в парке "Патриот".

"За нынешний год мы намерены передать Военно-морскому флоту еще 16 первоклассных боевых машин", - сказал Рахманов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году флот должен получить семь новых боевых кораблей, в том числе четыре подводные лодки, и семь отремонтированных.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
09.10.2017
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
03.07.2017
ОСК: ВМФ РФ не участвует в гонке вооружений
25.05.2016
Мартышкин ГОЗ — часть II
09.06.2014
Умереть, но сдать досрочно
19.02.2014
В России создадут Объединенное стратегическое командование для защиты интересов страны в Арктике
11.02.2013
Сергей Шойгу в Казани: «Может быть, вы сможете нас убедить…»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК