ОСК передаст ВМФ 16 боевых кораблей в 2019 году
Стенд ОСК.
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что флот в этом году должен получить семь новых боевых кораблей, в том числе четыре подводные лодки
КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст ВМФ России 16 новых кораблей в 2019 году. Об этом в среду сообщил президент ОСК Алексей Рахманов на научно-деловой конференции в парке "Патриот".
"За нынешний год мы намерены передать Военно-морскому флоту еще 16 первоклассных боевых машин", - сказал Рахманов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году флот должен получить семь новых боевых кораблей, в том числе четыре подводные лодки, и семь отремонтированных.
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