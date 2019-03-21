ОСК передаст ВМФ 16 боевых кораблей в 2019 году

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что флот в этом году должен получить семь новых боевых кораблей, в том числе четыре подводные лодки

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст ВМФ России 16 новых кораблей в 2019 году. Об этом в среду сообщил президент ОСК Алексей Рахманов на научно-деловой конференции в парке "Патриот".

"За нынешний год мы намерены передать Военно-морскому флоту еще 16 первоклассных боевых машин", - сказал Рахманов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году флот должен получить семь новых боевых кораблей, в том числе четыре подводные лодки, и семь отремонтированных.