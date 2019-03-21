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21.03.2019
РИА Новости

Подлодку-носитель системы "Посейдон" строят на "Севмаше"

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Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса "Посейдон"
Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса "Посейдон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 20 мар – РИА Новости. Подводная лодка – носитель беспилотной системы "Посейдон" будет спущена на воду весной на "Севмаше", подтвердил РИА Новости гендиректор завода Михаил Будниченко.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в качестве экспериментальной лодки-носителя будет выступать переработанный проект 949А "Антей" (бывший "Белгород"), который сейчас достраивается на "Севмаше". Официально о том, что работы идут именно на этом заводе, ранее не сообщалось.

"Весной этого года действительно все то, о чем говорил президент в своем послании, будет выполнено. Вы [журналисты] об этом узнаете из телетрансляции", - сказал Будниченко, не уточняя детали.

По данным источника РИА Новости, полный цикл испытаний системы "Посейдон" займет около двух лет.

О разработке перспективного атомного беспилотника – "Посейдон" - Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году. По словам президента, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
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Персоны
Будниченко Михаил
Путин Владимир
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949А Антей
БПЛА
Ядерный щит
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