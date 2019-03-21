Подлодку-носитель системы "Посейдон" строят на "Севмаше"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 20 мар – РИА Новости. Подводная лодка – носитель беспилотной системы "Посейдон" будет спущена на воду весной на "Севмаше", подтвердил РИА Новости гендиректор завода Михаил Будниченко.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в качестве экспериментальной лодки-носителя будет выступать переработанный проект 949А "Антей" (бывший "Белгород"), который сейчас достраивается на "Севмаше". Официально о том, что работы идут именно на этом заводе, ранее не сообщалось.

"Весной этого года действительно все то, о чем говорил президент в своем послании, будет выполнено. Вы [журналисты] об этом узнаете из телетрансляции", - сказал Будниченко, не уточняя детали.

По данным источника РИА Новости, полный цикл испытаний системы "Посейдон" займет около двух лет.

О разработке перспективного атомного беспилотника – "Посейдон" - Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году. По словам президента, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.