Источник: ракету "Циркон" примут на вооружение ВМФ в 2023 году
Гиперзвуковая ракета "Циркон".
Источник изображения: Минобороны РФ
Собеседник агентства добавил, что госиспытания "Циркона" планируется завершить в 2022 году
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) и поставить на боевое дежурство на кораблях и подлодках с 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
"Государственные испытания "Циркона" со штатных морских носителей планируется завершить в 2022 году, с 2023 года ракета будет принята на вооружение и поставлена на боевое дежурство", - сказал собеседник агентства.
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