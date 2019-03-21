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21.03.2019
ТАСС

Источник: ракету "Циркон" примут на вооружение ВМФ в 2023 году

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Гиперзвуковая ракета "Циркон"
Гиперзвуковая ракета "Циркон".
Источник изображения: Минобороны РФ

Собеседник агентства добавил, что госиспытания "Циркона" планируется завершить в 2022 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) и поставить на боевое дежурство на кораблях и подлодках с 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Государственные испытания "Циркона" со штатных морских носителей планируется завершить в 2022 году, с 2023 года ракета будет принята на вооружение и поставлена на боевое дежурство", - сказал собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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