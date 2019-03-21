В Петербурге пройдет конференция по противодействию терроризму

В Петербурге в Таврическом дворце, который является Штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 18 апреля пройдет конференция по противодействию международному терроризму.

Как сообщают в оргкомитете, на мероприятии планируется обсудить роль международных институтов в противодействии терроризму, а также предотвращение использования телекоммуникационных сетей для распространения экстремистских идей.

В рамках конференции особое внимание будет уделено вопросам совершенствования законодательства, направленного на преследование терроризма и недопущение финансирования незаконной деятельности.

После конференции 19 апреля в Таврическом дворце пройдет 49-е заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, также наиболее актуальные вопросы обороны и безопасности обсудят на заседаниях постоянных комиссий.

Гармонизации законодательства в сфере безопасности будет посвящено заседание Объединенной комиссии при МПА СНГ, которое также пройдет в Петербурге 19 апреля.

Вера Черенева (Санкт-Петербург)