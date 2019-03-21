Войти
21.03.2019
Российская газета

В Петербурге пройдет конференция по противодействию терроризму

335
0
-1
АТЦ
Антитеррористический Центр (АТЦ) СНГ.
Источник изображения: admiral2011.blogspot.ru

В Петербурге в Таврическом дворце, который является Штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 18 апреля пройдет конференция по противодействию международному терроризму.

Как сообщают в оргкомитете, на мероприятии планируется обсудить роль международных институтов в противодействии терроризму, а также предотвращение использования телекоммуникационных сетей для распространения экстремистских идей.

В рамках конференции особое внимание будет уделено вопросам совершенствования законодательства, направленного на преследование терроризма и недопущение финансирования незаконной деятельности.

После конференции 19 апреля в Таврическом дворце пройдет 49-е заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, также наиболее актуальные вопросы обороны и безопасности обсудят на заседаниях постоянных комиссий.

Гармонизации законодательства в сфере безопасности будет посвящено заседание Объединенной комиссии при МПА СНГ, которое также пройдет в Петербурге 19 апреля.


Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:37
  • 13
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК