ВВС США ищут подрядчика для создания цели, имитирующей Су-57

Американские ВВС разместили заявку, в которой потенциальному подрядчику предлагается разработать и произвести комплект технических решений и снаряжения воздушных целей, способных имитировать "продвинутые самолеты противника" для отработки тестовых сценариев, передает RT.

Источник изображения: Минобороны РФ

Речь идет о российском истребителе Су-57 и китайских J-20 и J-31 (FC-31). Под снаряжение подразумеваются средства РЭБ, радиопередающие устройства, дипольные и тепловые отражатели и прочее оборудование.

Мишени должны быть дистанционно управляемыми, способными самостоятельно совершать посадки, в случае, если они не будут уничтожены. Их летный ресурс должен составлять не менее 30 часов (10 полетов) до того, как они будут сбиты.

Аппараты должны выдавать соответствующие российским и китайским самолетам радиоэлектронные сигналы, поддерживая надлежащие ЭПР и ИК-сигнатуру. Требуемая скорость мишеней – 0,95 Мах (около 1139 км/ч).

Военные оценили стоимость разработки в $300 млн. При этом изделие должно обладать потенциалом для модернизации "для соответствия будущим угрозам" со стороны указанных стран.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, заявка американских ВВС показывают, насколько серьезно они воспринимают системы вооружения, создаваемые в РФ и КНР.

Напомним, США и раньше отрабатывали тактику ведения боевых действий на технике, напоминающей российскую. А в январе стало известно, что американский F-16C перекрасят в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57.