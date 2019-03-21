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21.03.2019
Военное обозрение

Осуществлено импортозамещение по вертолётным двигателям ВК-2500

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Российская вертолётостроительная отрасль сообщает об очередном важном шаге в рамках реализации программы импортозамещения. Так, отмечено, что ПК "Салют", структурно входящий в ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация), стал аттестованный поставщиком комплектующих для двигателя ВК-2500, которым оснащаются многие вертолёты как "Миля", так и "Камова".

Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero

Речь идёт о получении производственным комплексом статуса аттестованного поставщика осевых компрессоров для ВК-2500.

Теперь вертолётные двигатели этого типа производятся из 100% российских комплектующих. Для этого создана кооперационная программа на территории предприятия "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Ростеха сообщает о том, что испытания отечественного осевого компрессора для ВК-2500 проходили в течение 3-х месяцев и были признаны полностью успешными.

Отмечено, что в кооперации с ПК "Салют" участвует завод "Прибор", а также Омское МСО (моторостроительное объединение) им.П.Баранова.

Для справки: ВК-2500 – технологическое развитие ТВЗ-117. Его основное преимущество - в возможности эксплуатации на бОльших высотах. Этот показатель вырос примерно на треть. А скороподъёмность прибавила около 50 процентов. При этом увеличивается и грузоподъёмность вертолёта в среднем на 1,5 тонны. Также производители говорят о существенном повышении маневренности вертолётов, на которые устанавливается двигатель ВК-2500, создаваемый теперь полностью из российских комплектующих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
ТВ3-117
Компании
ОДК УК
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