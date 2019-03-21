"Партнерскую" заправку в воздухе истребителей КНР сняли на видео

Китайское телевидение показало кадры дозаправки в воздухе палубных истребителей J-15 ВМС Китая.

Самолеты выполняют взлет с наземного аэродрома, маневрируют в воздухе и дозаправляют друг друга. В кадр попал секретный прибор под фонарем кабины, слева от панели приборов - его изображение искусственно размыто.

Производитель J-15, корпорация Shenyang Aircraft Corporation утверждает, что самолет является китайской разработкой, хотя в его планере и других системах отчетливо прослеживается родство с машинами семейства Су-27 - в частности, с российским палубным истребителем Су-33. Прототип российского самолета, опытный советский Т-10К7 был куплен КНР у Украины и тщательно изучен.

Систему дозаправки в воздухе китайские конструкторы позаимствовали из того же источника, Каждый Су-33 оснащен подвесным контейнером УПАЗ-1 для заправки других самолетов и штангой приема топлива в воздухе.

На вооружении ВМС Китая имеется около двух десятков J-15. В ноябре 2012 года самолет этого типа совершил первую успешную посадку на палубу авианосца "Ляолин" (бывший советский авианесущий крейсер "Варяг", также купленный КНР у Украины).

Антон Валагин