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21.03.2019
Военное обозрение

АПЛ США "Флорида" вошла в Средиземное море

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Американская атомная подводная лодка "Флорида" (USS Florida (SSGN 728)), являющаяся носителем крылатых ракет "Томагавк", вышла на патрулирование в акваторию Восточного Средиземноморья, сообщают западные мониторинговые ресурсы.

Источник изображения: US.Navy

Согласно опубликованным данным, американская субмарина "Флорида" покинула базу Суда-Бэй на греческом острове Крит, где в течении пяти дней находилась для пополнения запасов, и взяла курс на восточные районы Средиземного моря. Подлодка является одной из четырех субмарин класса "Огайо", специально переоборудованных из стратегических атомных ракетных подлодок под носителей крылатых ракет. Подлодка оборудована 22 пусковыми шахтами (стаканами) на 7 ракет каждая. Всего на вооружении подводной лодки может находиться до 154 крылатых ракет, но скорей всего их не больше 98, поскольку восемь пусковых шахт обычно используются как отсеки для хранения вооружения и специального снаряжения сил специальных операций – "морских котиков" (SEAL).

В сторону Восточного Средиземноморья также выдвинулся разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Эко", ранее посещавший Черное море.

Между тем в восточной части Средиземного моря находится авианосная ударная группа кораблей ВМС Франции во главе с атомным авианосцем "Шарль де Голль", авиация которого должна принять участие в операциях возглавляемой США коалиции на территории Сирии.

Ранее сообщалось, что весной прошлого года фрегат ЧФ "Адмирал Эссен", находясь в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, обнаружил американскую атомную субмарину "Флорида", после чего в течении двух часов сопровождал ее и держал на прицеле.

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BGM-109 Tomahawk
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