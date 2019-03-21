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21.03.2019
Интерфакс-АВН

"Кронштадт Аэро" и ЦРТС будут совместно интегрировать беспилотники в общее воздушное пространство

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Кадры с БПЛА
Кадры с установленной на БПЛА группы "Кронштадт" гиростабилизированной видеокамеры на учениях Кингисеппских электрических сетей.
Источник изображения: http://kronshtadt.ru/

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Научно-производственное предприятие "Цифровые радиотехнические системы" (ЦРТС) и компания "Кронштадт Аэро" (входит в Группу "Кронштадт") подписали соглашение о сотрудничестве в области интеграции беспилотных летательных аппаратов в общее воздушное пространство.

"Итогом сотрудничества ЦРТС и ООО "Кронштадт Аэро" должно стать создание системы распознавания беспилотных летательных аппаратов в воздухе и передачи этой информации как наземным службам, так и пилотируемым судам, находящимся в воздухе, что будет основой для безопасного сосуществования в небе беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов", - сказано в сообщении пресс-службы Группы "Кронштадт", поступившем в "Интерфакс" в среду.

В сообщении отмечается, что интеграция беспилотников в единое воздушное пространство - важнейший вопрос, стоящий перед мировым авиационным сообществом. По оценкам экспертов, при успешном решении указанной задачи к 2035 году объем рынка беспилотных воздушных судов (БВС) в США составит порядка $70 мллрд (Association for Unmanned Vehicle Systems International: The Economic Impact), а в Европе 12,5 миллиарда евро (SESAR European Drones Outlook Study). В России уже к 2020 году объем рынка БВС прогнозируется в $224 млн (по данным J'son & Partners Consulting).

"Интеграция беспилотных летательных аппаратов в общее воздушное пространство будет проводиться на базе технологии автоматического зависимого наблюдения радиовещательного типа (АЗН-В) 1090ES с использованием многопозиционной системы наблюдения (МПСН) "Альманах", - информирует пресс-служба.

Многопозиционная система наблюдения "Альманах" - это сеть территориально распределенных станций, идентифицирующая пилотируемые и беспилотные воздушные суда по разнице времени приема сигнала от бортов и определяющая их координаты в режиме реального времени с высокой точностью. В настоящее время МПСН разворачиваются в России для нужд гражданской авиации: с 2018 года система "Альманах" функционирует в Санкт-Петербурге и Минеральных Водах.

По информации пресс-службы, учитывая особенности участников воздушного движения в нижнем воздушном пространстве (класс G), инженеры ЦРТС разработали ультракомпактный бортовой ответчик "Колибри". Это небольшой передатчик встраивается в корпус БЛА и позволяет судну быть "видимым" в поле наблюдения "Альманаха".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Кронштадт
Проекты
2020-й год
БПЛА
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