Войти
21.03.2019
ЦАМТО

Тайвань намерен приобрести в США ОБТ M1A2X "Абрамс"

306
0
-1
Танк Abrams M1A2 SEP v3
Танк Abrams M1A2 SEP v3.
Источник изображения: aw.my.com

ЦАМТО, 20 марта. Как сообщает Taiwan News со ссылкой на военные источники, в ближайшие три месяца США объявят о продаже Тайваню 108 основных боевых танков M1A2X "Абрамс".

По данным издания, в текущем году Тайвань направил США запросы на поставку ВиВТ американского производства, включая 66 новых истребителей и 108 танков. Вашингтон заявил, что примет решение по танкам в течение 120 дней с даты подачи заявки. По данным China Times, решение по истребителям, вероятно, будет принято позднее.

Источник China Times также сообщил, что программа разработки национальной подводной лодки реализуется согласно графику и секретный отчет о ходе работ будет представлен на одобрение Законодательному юаню 28 марта. В случае его утверждения, начнется строительство опытного образца подлодки.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года правительство Тайваня поддержало инициативу Министерства национальной обороны страны о приобретении в США основных боевых танков M1A2 "Абрамс" для замены устаревших M60A3 и M48H CM11. Министерство направило в США запрос о возможности продажи 108 танков M1A2, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов, общая стоимость которых оценивается в 907 млн. долл. В случае одобрения продажи госдепом США, поставленные M1A2 позволят сформировать два бронетанковых батальона в составе 6-го армейского корпуса, который размещается в Таоюане (на севере Тайваня).

Впервые продажа Тайваню ОБТ M1A2 в составе крупного пакета вооружений была одобрена в 2001 году при администрации президента Джорджа Буша, однако дальнейших практических шагов не последовало. Тайвань делал аналогичные запросы в 2009 году и в 2015 году, предполагая приобрести четыре батальона избыточных ОБТ M1A2, применявшихся в Афганистане и Ираке.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Китай
США
Тайвань
Продукция
M1 Abrams
М-60
Персоны
Буш Джордж
Похожие новости
13.02.2019
Полцарства за престиж
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
16.01.2013
Мировой рынок вооружений: взгляд из Вашингтона
31.12.2011
Феномен китайской военной мощи пока еще недооценен
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК