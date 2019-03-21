Тайвань намерен приобрести в США ОБТ M1A2X "Абрамс"

ЦАМТО, 20 марта. Как сообщает Taiwan News со ссылкой на военные источники, в ближайшие три месяца США объявят о продаже Тайваню 108 основных боевых танков M1A2X "Абрамс".

По данным издания, в текущем году Тайвань направил США запросы на поставку ВиВТ американского производства, включая 66 новых истребителей и 108 танков. Вашингтон заявил, что примет решение по танкам в течение 120 дней с даты подачи заявки. По данным China Times, решение по истребителям, вероятно, будет принято позднее.

Источник China Times также сообщил, что программа разработки национальной подводной лодки реализуется согласно графику и секретный отчет о ходе работ будет представлен на одобрение Законодательному юаню 28 марта. В случае его утверждения, начнется строительство опытного образца подлодки.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года правительство Тайваня поддержало инициативу Министерства национальной обороны страны о приобретении в США основных боевых танков M1A2 "Абрамс" для замены устаревших M60A3 и M48H CM11. Министерство направило в США запрос о возможности продажи 108 танков M1A2, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов, общая стоимость которых оценивается в 907 млн. долл. В случае одобрения продажи госдепом США, поставленные M1A2 позволят сформировать два бронетанковых батальона в составе 6-го армейского корпуса, который размещается в Таоюане (на севере Тайваня).

Впервые продажа Тайваню ОБТ M1A2 в составе крупного пакета вооружений была одобрена в 2001 году при администрации президента Джорджа Буша, однако дальнейших практических шагов не последовало. Тайвань делал аналогичные запросы в 2009 году и в 2015 году, предполагая приобрести четыре батальона избыточных ОБТ M1A2, применявшихся в Афганистане и Ираке.