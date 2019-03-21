У российских военнослужащих развивают "двигательные навыки"

В Минобороны РФ разработаны и апробируются новые методы физической подготовки военнослужащих.

Об этом сообщил начальник Управления физической подготовки и спорта ВС России полковник Александр Украинец, теперь упор будет сделан на развитие двигательных навыков, необходимых для той или иной воинской профессии. Он пояснил, что до недавнего времени акцент был смещен в пользу общей физической подготовки - развитию быстроты, силы, выносливости и ловкости.

По его словам, военнослужащие и раньше занимались выработкой военно-прикладных навыков - преодоление различных полос препятствий, приемы рукопашного боя, плавание в обмундировании с оружием, которые свойственны почти всем воинским специальностям.

Украинец сообщил, что это достигается, в том числе, за счет доступности спортивных залов, тренажеров и мобильных спортивных комплексов, созданных для полевых условий. Он также указал на то, что развитию специальных физических навыков способствуют Армейские международные игры, что позволило российским военным показать хороший результат в соревнованиях горных подразделений "Эдельвейс рейд - 2019" в Австрии, в которых приняли участие две мужские и одна женская команды РФ.

"В результате россиян смогли опередить только австрийцы и немцы. Россия завоевала третье и пятое место, оставив позади почти все страны НАТО, принимавшие участие в соревнованиях, и команду США, которая смогла подняться только на 15-ю строчку турнирной таблицы", - добавил он.