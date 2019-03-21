Немецкий политик призвал объявить посла США персоной нон грата

Заместитель председателя бундестага ФРГ Вольфганг Кубики призвал немедленно объявить посла США в Германии Ричарда Гренелла персоной нон грата. Это связано с очередными претензиями американского дипломата в адрес Германии.

Накануне Гренелл раскритиковал ФРГ за то, что при планировании бюджета страна отдалилась от цели НАТО выделять два процента от ВВП на оборону, сообщило агентство France-Presse.

По мнению Кубики, посол США ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей. Однако он "должен узнать, что наша толерантность тоже имеет границы", - цитирует РИА Новости.

Зампред бундестага убежден, что глава МИД Хайко Маас должен "незамедлительно объявить Ричарда Гренелла персоной нон грата".