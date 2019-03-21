Определен завод для продолжения ремонта "Адмирала Кузнецова"

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Минобороны и Минпромторг нашли завод, на котором будет продолжен ремонт единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после аварии и затопления плавучего дока ПД-50.

Как сообщает газета "Коммерсант", для возобновления работ ОСК досрочно запустит модернизацию 35-го судоремонтного завода, где объединит два сухих дока в один, в который и поместит авианосец. По словам источника издания в судостроительной отрасли, техническое задание на постройку аналогичного ПД-50 дока уже разработано, но в реальности создавать его негде.

ОСК в 2019 году запустит модернизацию мурманского 35-го судоремонтного завода (35 СРЗ, филиал центра судоремонта "Звездочка") для последующего завершения ремонтных работ на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Об этом вчера заявил президент ОСК Алексей Рахманов. По его словам, ремонт авианосца будет завершен в 2021 году с возможным сдвигом сроков на четыре месяца. Президент корпорации отмечает, что модернизация 35 СРЗ обсуждалась последние три года, работы должны были начаться в 2021 году, но из-за необходимости срочно найти место под ремонт "Адмирала Кузнецова" после аварии на 82 СРЗ в конце прошлого года модернизация 35 СРЗ начнется досрочно.

Как сообщает издание со ссылкой на ОСК, крейсер уже находится на территории 35 СРЗ. Дополнительных комментариев там не предоставили, так как "информация носит конфиденциальный характер".

Ремонт крейсера велся на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти"), расположенном в Кольском заливе вблизи Росляково. В конце 2018 года крупнейший в России плавучий док ПД-50 затонул, причиной, по словам источников "Коммерсанта" в отрасли, мог послужить механический разрыв сварного шва изделия. На сегодня ПД-50 остается на дне Кольского залива, решения о способе его подъема не принято. ПД-50 был единственным плавучим доком, где можно было ремонтировать крупные боевые корабли ВМФ РФ.