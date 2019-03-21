Шойгу в воздухе: глава Минобороны прилетел в Сирию к Асаду
Минобороны: Шойгу прибыл в Сирию на переговоры с Асадом на самолете
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Сирию и провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом. Он также передал сирийскому лидеру послание от президента РФ Владимира Путина. По данным военного ведомства, в ходе переговоров Шойгу обсудил с Асадом вопросы борьбы с международным терроризмом и политическое урегулирование после завершения гражданской войны в Сирии. Кроме того, обсуждались вопросы добровольного возвращения беженцев.
Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России сопровождали самолет министра обороны Сергея Шойгу над территорией Сирии. Глава военного ведомства прибыл на авиабазу Хмеймим, чтобы провести переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, сообщает Минобороны в своем фейсбуке.
Шойгу провел переговоры с Асадом и передал ему послание от президента России Владимира Путина - именно по его поручению российский министр посетил арабскую республику.
В ходе встречи обсуждались вопросы контртеррористической борьбы в Сирии, различные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и политическое урегулирование по завершении гражданской войны в САР.
Асад и Шойгу также обсудили возможность добровольного возвращения в страну беженцев и поставки гуманитарной помощи. Глава Минобороны отметил, что благодаря помощи России Сирия смогла прекратить разгул террористов и пресечь распространение насилия, передает ФАН.
Российский министр заявил, что Запад намеренно создает новые препятствия для преодоления сирийского кризиса. "Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии", - сказал Шойгу.
В январе глава российского Минобороны подчеркнул, что формирование конституционной комиссии в Сирии продолжается слишком долго. Как отмечает НСН со ссылкой на Шойгу,
За три года военной кампании России в Сирии безвозвратные потери ВС РФ составили 112 человек, сообщил в сентябре 2018 года председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. Половина из этих потерь приходится на катастрофы самолетов Ил-20 и Ан-26. Потери в технике также незначительны. Сенатор добавил, что операция в Сирии показала: Россия научилась воевать и побеждать малой кровью.
Для сравнения сенатор напомнил число потерь ВС СССР в Афганистане, где за первые три года войны погибли 4,8 тыс. военнослужащих, были потеряны около 60 танков, не меньше 400 БТР, БМП, БРМД, а также 15 самолетов и 97 вертолетов. Кроме того, Бондарев привел сравнение с потерями коалиции во главе с США во время активной фазы кампании в Ираке - с 2003 по 2006 годы. Тогда союзники, по словам сенатора, потеряли более 2,5 тыс. военнослужащих, пару десятков танков M1 "Абрамс", несколько десятков бронетранспортеров, порядка 50 бронемашин пехоты "Брэдли", 15 самолетов и около 80 ударных и транспортных вертолетов.
В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ (организация запрещена в России) и поддерживают "умеренных", требуя сменить в Сирии власть.
11 декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим объявил о завершении боевых действий и выводе российских войск из Сирии и в тот же день отдал приказ министру обороны генералу армии Сергею Шойгу о выводе основной части сил и средств российской группировки войск. Первые подразделения вернулись к местам дислокации на территории России 12 декабря, окончательно операция по выводу завершилась 22 декабря того же года.
Иван Апулеев
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