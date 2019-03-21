Шойгу в воздухе: глава Минобороны прилетел в Сирию к Асаду

Минобороны: Шойгу прибыл в Сирию на переговоры с Асадом на самолете

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Сирию и провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом. Он также передал сирийскому лидеру послание от президента РФ Владимира Путина. По данным военного ведомства, в ходе переговоров Шойгу обсудил с Асадом вопросы борьбы с международным терроризмом и политическое урегулирование после завершения гражданской войны в Сирии. Кроме того, обсуждались вопросы добровольного возвращения беженцев.

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России сопровождали самолет министра обороны Сергея Шойгу над территорией Сирии. Глава военного ведомства прибыл на авиабазу Хмеймим, чтобы провести переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, сообщает Минобороны в своем фейсбуке.

"Борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", - говорится в сообщении.

Шойгу провел переговоры с Асадом и передал ему послание от президента России Владимира Путина - именно по его поручению российский министр посетил арабскую республику.

В ходе встречи обсуждались вопросы контртеррористической борьбы в Сирии, различные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и политическое урегулирование по завершении гражданской войны в САР.

Асад и Шойгу также обсудили возможность добровольного возвращения в страну беженцев и поставки гуманитарной помощи. Глава Минобороны отметил, что благодаря помощи России Сирия смогла прекратить разгул террористов и пресечь распространение насилия, передает ФАН.

Сирийский лидер, в свою очередь, заявил, что сирийско-российское сотрудничество стало одним из ключевых факторов "в стойкости Сирии" перед угрозой терроризма. Асад отметил, что некоторые государства "лишь на словах" борются с терроризмом, фактически поддерживая боевиков.

Российский министр заявил, что Запад намеренно создает новые препятствия для преодоления сирийского кризиса. "Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии", - сказал Шойгу.

В январе глава российского Минобороны подчеркнул, что формирование конституционной комиссии в Сирии продолжается слишком долго. Как отмечает НСН со ссылкой на Шойгу,

Россия "в этой части последовательна" и надеется на переход к активному политическому процессу, которым является построение конституционной комиссии, создание Конституции и выработка механизма ее принятия. Все это - в рамках выполнения резолюции 2254, которая предусматривает нормализацию обстановки в Сирии.

За три года военной кампании России в Сирии безвозвратные потери ВС РФ составили 112 человек, сообщил в сентябре 2018 года председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. Половина из этих потерь приходится на катастрофы самолетов Ил-20 и Ан-26. Потери в технике также незначительны. Сенатор добавил, что операция в Сирии показала: Россия научилась воевать и побеждать малой кровью.

Для сравнения сенатор напомнил число потерь ВС СССР в Афганистане, где за первые три года войны погибли 4,8 тыс. военнослужащих, были потеряны около 60 танков, не меньше 400 БТР, БМП, БРМД, а также 15 самолетов и 97 вертолетов. Кроме того, Бондарев привел сравнение с потерями коалиции во главе с США во время активной фазы кампании в Ираке - с 2003 по 2006 годы. Тогда союзники, по словам сенатора, потеряли более 2,5 тыс. военнослужащих, пару десятков танков M1 "Абрамс", несколько десятков бронетранспортеров, порядка 50 бронемашин пехоты "Брэдли", 15 самолетов и около 80 ударных и транспортных вертолетов.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ (организация запрещена в России) и поддерживают "умеренных", требуя сменить в Сирии власть.

Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками.

11 декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим объявил о завершении боевых действий и выводе российских войск из Сирии и в тот же день отдал приказ министру обороны генералу армии Сергею Шойгу о выводе основной части сил и средств российской группировки войск. Первые подразделения вернулись к местам дислокации на территории России 12 декабря, окончательно операция по выводу завершилась 22 декабря того же года.

Иван Апулеев