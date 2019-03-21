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21.03.2019
Российская газета

Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км

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Источник изображения: rg.ru

Ударный вертолет МИ-28НМ получит на вооружение новую управляемую ракету, способную поражать цели на расстоянии свыше 25 километров. Сейчас "Ночной охотник" несет ракеты с дальностью поражения до 15 километров.

Как сообщает ТАСС, главными целями нового оружия, которое получило название "изделие 305", станет бронетехника и железобетонные укрепления. Ракету можно будет применять круглосуточно. Один вертолет будет нести восемь дальнобойных ракет, по четыре - на каждом пилоне подвески.

"Первоначально ракета будет лететь к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, информация о местоположении цели будет вноситься в память системы в момент запуска с вертолета", - говорится в сообщении информационного агентства.

На конечном участке полета "изделие 305" будет включать головку самонаведения для более точного обнаружения цели в заданном районе. Кроме того, вертолет сможет получать видеосигнал с ракеты по защищенной информационно-командной радиолинии, что предполагает возможность ее нацеливания на другие более важные объекты.

Напомним, что выпускаемый в Ростове-на-Дону вертолет Ми-28НМ представляет собой машину, модернизированную с учетом опыта боев в Сирии. "Ночной охотник" предназначен для уничтожения бронетехники. Для ведения разведки целеуказания Ми-28НМ получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, и новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Проекты
AI
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