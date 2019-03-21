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21.03.2019
ТАСС

ОДКБ: нейтрализуем ресурсные базы террористов в зоне своей ответственности

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Валерий Семериков
Валерий Семериков.
Источник изображения: © Пресс-служба ОДКБ

И.о. генсекретаря Валерий Семериков — о готовящихся антитеррористических операциях, предстоящих военных учениях, а также о том, как страны ОДКБ помогают Сирии

Проблему международного терроризма невозможно решить силами одной страны. ОДКБ, объединяющая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, подготовила ряд мероприятий по борьбе с группами террористов, пресечению вербовки новых членов и переброски оружия. В интервью агентству ТАСС и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков рассказал о готовящихся антитеррористических операциях, о предстоящих военных учениях, а также о том, как страны ОДКБ помогают Сирии и когда будет назначен новый глава организации.

— Валерий Анатольевич, когда будет принято решение о назначении нового генерального секретаря организации?

— Все необходимые процедуры согласования кандидатуры, внесенной Белоруссией, и проектов документов, необходимых для принятия решений, еще в декабре 2018 года были направлены в страны ОДКБ. Сроки согласования и подписания решений в индивидуальном порядке нормативной базой организации не регламентированы. Поэтому точно ответить на этот вопрос невозможно.

— Одной из острых международных тем остается Сирия. Ранее сообщалось, что страны ОДКБ готовы организовать гуманитарную миссию в Сирию. Такие миссии уже проводятся?

— Да, страны ОДКБ уже оказывают такую гуманитарную помощь. Например, с 2016 года Белоруссия начала поставки гуманитарной помощи сирийскому народу, опираясь на тесное взаимодействие с руководством российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Сейчас в Сирию направляется уже четвертая партия гуманитарной помощи из Белоруссии.

Армения несколько раз направляла в Сирию грузы гуманитарной помощи. Также страна приняла у себя большую группу сирийских беженцев — более 20 000 тысяч человек. В начале февраля этого года Армения развернула постоянно действующую гуманитарную миссию для оказания медицинской помощи населению и проведению разминирования города Алеппо.

Казахстан выделил денежные средства для обустройства лагерей сирийских беженцев в ряде государств региона, снабжения их медикаментами и продуктами питания. Также страна направляла в Сирию грузы гуманитарной помощи.

— В 2018 году сообщалось, что страны ОДКБ планируют проводить операции по выявлению маршрутов переброски террористов и оружия. Подготовлено ли уже проведение таких операций?

— В 2018 году секретариат ОДКБ совместно со спецслужбами и правоохранительными органами государств организации провели анализ деятельности международных террористических организаций. На основании этого анализа подготовлен и согласован план комплексных оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием "Наемник" по перекрытию каналов вербовки, въезда-выезда граждан из стран ОДКБ для участия в деятельности международных террористических организаций. Также будут нейтрализованы ресурсные базы террористов в зоне ответственности ОДКБ.

Уже отработан план проведения операции, в государствах созданы соответствующие координирующие центры. К проведению операции, которая охватит все страны ОДКБ, все готово. Сроки и этапы ее осуществления огласить не могу, но о ее результатах мы проинформируем.

— Какая сейчас обстановка в Таджикистане в отношении попыток боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ — прим. ТАСС) перейти в страну из Афганистана? Приходилось ли  для нейтрализации этих угроз задействовать силы КСОР ОДКБ?

— В целом обстановка в Таджикистане нормальная, но отмечается некоторая напряженность. Все возможные негативные последствия процессов, происходящих в соседнем Афганистане, отслеживаются и находятся под контролем правоохранительных органов и спецслужб Таджикистана. Напряженность связана как с традиционными вызовами и угрозами, исходящими с территории Афганистана, так и с тем, что на его территории сконцентрированы большие силы недобитков-боевиков ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" — прим. ТАСС), цели и задачи которых — дестабилизация обстановки в Центральноазиатском регионе.

Тех боевиков, которые просачиваются на территорию Таджикистана, успешно нейтрализуют спецслужбы и правоохранительные органы страны.

Могу с уверенностью заявить, что наши Коллективные силы оперативного реагирования в любой момент готовы по решению Совета коллективной безопасности организации выступить на защиту территориальной целостности любой страны-участницы ОДКБ. Они это могут и умеют делать

С учетом смещения боевых действий в Афганистане в северные провинции руководство Таджикистана принимает меры по укреплению государственной границы. По этому же вопросу было принято специальное решение Совета коллективной безопасности ОДКБ, над реализацией которого сейчас совместно с таджикской стороной активно работаем.

На предстоящих в апреле — июне заседаниях уставных органов ОДКБ мы намерены внести предложения по комплексу мероприятий различной направленности в целях нормализации обстановки в таджикско-афганском приграничье и оперативном реагировании со стороны ОДКБ в случае возникновения кризисной ситуации.

— Какая обстановка с террористической активностью в других странах ОДКБ?

— К сожалению, сегодня террористическая опасность охватила все государства. Террористические акты совершаются во всех регионах мира. В последнее время они приобретают все более изощренные формы. Террористические организации активно используют в своей деятельности информационные технологии для распространения своих экстремистских идей и вербовки в свои ряды сторонников, в первую очередь — из числа молодежи.

Мы прекрасно понимаем, что в одиночку справиться с международным терроризмом невозможно. Наряду с мероприятиями, проводимыми на национальном и региональном уровне, мы активно взаимодействуем в борьбе с терроризмом с международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ.

Уверен, что наша специальная операция "Наемник", которую мы будем проводить в формате ОДКБ, внесет свой вклад в борьбу с терроризмом

— В 2018 году в Госдуме РФ предложили создать международную специализированную структуру для борьбы с онлайн-торговлей оружием. Рассматривался ли уже данный вопрос в ОДКБ?

— Действительно, подобное предложение прозвучало в Госдуме в ноябре прошлого года, но в адрес Секретариата ОДКБ, по крайней мере до настоящего времени, какого-либо конкретного предложения на эту тему не поступало.

В контексте этого могу сказать, что борьба с незаконным оборотом оружия в формате ОДКБ ведется в ходе специальных операций, которые мы проводим ежегодно, — операции "Канал" и "Нелегал". Поэтому выскажу пока частное мнение, что создание каких-то дополнительных структур в ОДКБ преждевременно.

— Было предложение Белоруссии о формировании в рамках ОДКБ электронного реестра информационных материалов, признанных экстремистскими в государствах — членах организации. Создается ли такой реестр?

— В обновленной версии сайта ОДКБ, работа над которым идет в настоящее время, предусмотрено создание раздела со ссылками на национальные электронные реестры информационных материалов, признанных экстремистскими. В марте 2019 года запланирована приемка работ от разработчика по модернизации сайта. После ее завершения будут запрошены ссылки на национальные электронные реестры экстремистских материалов.

— Планирует ли ОДКБ провести конференции по антитеррористической тематике?

— Мы планировали провести в октябре 2018 года международную конференцию, посвященную борьбе с широким спектром вызовов и угроз безопасности. По стечению ряда объективных причин вынуждены были ее отменить.

В планах на 2019 год у нас есть желание провести аналогичную конференцию. Рассматриваем вопрос ее проведения в России совместно с ОБСЕ. В апреле этого года на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ мы обсудим этот вопрос.

— Планирует ли ОДКБ расширять и усиливать объединенные силы? Будет ли дополняться авиационная составляющая истребительной авиацией?

— Как таковых специальных планов на долгосрочную перспективу развития Коллективных сил нет. Процесс повышения их боевого потенциала через оптимизацию состава сил и средств, усиления теми или другими подразделениями, частями боевого обеспечения и техническое оснащение современными образцами вооружения идет постоянно.

Что касается Коллективных авиационных сил ОДКБ, то они создавались для оперативной перевозки сил и средств в районы предназначения. Поэтому в их составе только транспортная авиация. Ударная и истребительная авиация у нас входит в состав региональных группировок и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

— Планирует ли ОДКБ активизировать свои миротворческие миссии?

— Встраивание миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН закреплено в Стратегии коллективной безопасности нашей организации на период до 2025 года. Например, у ООН есть потребность в подготовленных полицейских контингентах, у ОДКБ есть такие ресурсы. Это откроет нам возможности для ограниченного участия ОДКБ в международной миротворческой деятельности. В этих целях разработана и в целом согласована соответствующая дорожная карта "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН (на период с 2018 по 2021 год)".

В соответствии с дорожной картой, мы планируем сформировать в течение ближайших двух-трех лет правовую и организационную основу.

Тогда, в случае принятия соответствующих политических решений, Коллективные миротворческие силы ОДКБ по мандату ООН смогут действовать в составе миротворческой миссии ООН или проводить самостоятельные миссии.

Делегация секретариата ОДКБ приглашена принять участие в совещании ООН по вопросам миротворческой деятельности на уровне министров, которое пройдет 29 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием  Генерального Секретаря ООН. На полях совещания мы в том числе обсудим реализацию положений дорожной карты.

— Сколько учений в рамках ОДКБ запланировано на этот год? Планируется ли применение новейшего оружия в ходе учений?

— В текущем году планируется проведение шести совместных тактических и тактико-специальных учений: "Взаимодействие-2019" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ,  "Нерушимое братство — 2019" с Миротворческими силами ОДКБ, "Поиск-2019" с силами и средствами разведывательных подразделений,  "Гром-2019" со спецподразделениями антинаркотических служб, "Воздушный мост — 2019" с Коллективными авиационными силами ОДКБ  и учение "Эшелон-2019" с подразделениями материально-технического обеспечения. Все эти учения планируется проводить на фоне единой стратегической обстановки в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство — 2019" на территории Белоруссии, России и Таджикистана.

Планируется также проведение учений с контингентами российско-армянской и российско-белорусской группировок войск в Кавказском и Восточно-Европейском регионах коллективной безопасности. 

В ходе учений личный состав подразделений и частей, входящих в состав Коллективных сил, использует штатное вооружение и технику. А поскольку в состав Коллективных сил включены наиболее подготовленные и оснащенные подразделения и части от вооруженных сил государств, то и вероятность применения нового вооружения и спецтехники большая.

— Когда и где пройдут учения "Рубеж" ОДКБ, которые должны были состояться в октябре 2018 года в Таджикистане? Почему они были перенесены?

— Учения "Рубеж" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона перенесены на 2019 год по просьбе таджикской стороны в связи с проведением в 2018 году ряда незапланированных ранее важных мероприятий на государственном уровне.

Предусматривается, что "Рубеж-2019" пройдет на территории Таджикистана в комплексе с учением с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство — 2019". По замыслу предполагается последовательно отработать вопросы подготовки и ведения Коллективными силами быстрого развертывания контртеррористической операции с переходом к проведению Коллективными миротворческими силами ОДКБ операции по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

Беседовала Милена Синева

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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