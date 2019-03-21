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21.03.2019
Российская газета

США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

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Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушное министерство США (ведомство в составе Пентагона) обратилось к конструкторским компаниям, которые могли бы создать мишени для перехвата, имитирующие российский истребитель пятого поколения Су-57, а также китайские J-20 и FC-31. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на содержание запроса на тендер, попавшего в его распоряжение.



На этих мишенях, воспроизводящих технические и технологические параметры военных самолетов РФ и КНР, американские ВВС намерены отрабатывать "конкретные тестовые сценарии" уничтожения. Предполагается, что снаряжаемые цели должны включать идентичные радиопередающие устройства, средства радиоэлектронной борьбы, тепловые отражатели. В Пентагоне хотят, чтобы они управлялись дистанционно и способны были совершить, по меньшей мере, десять вылетов.

В российском Минобороны инициативу американского военного ведомства пока не прокомментировали.


Екатерина Забродина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-20
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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