США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

Военно-воздушное министерство США (ведомство в составе Пентагона) обратилось к конструкторским компаниям, которые могли бы создать мишени для перехвата, имитирующие российский истребитель пятого поколения Су-57, а также китайские J-20 и FC-31. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на содержание запроса на тендер, попавшего в его распоряжение.

На этих мишенях, воспроизводящих технические и технологические параметры военных самолетов РФ и КНР, американские ВВС намерены отрабатывать "конкретные тестовые сценарии" уничтожения. Предполагается, что снаряжаемые цели должны включать идентичные радиопередающие устройства, средства радиоэлектронной борьбы, тепловые отражатели. В Пентагоне хотят, чтобы они управлялись дистанционно и способны были совершить, по меньшей мере, десять вылетов.

В российском Минобороны инициативу американского военного ведомства пока не прокомментировали.

Екатерина Забродина