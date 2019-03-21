ВМС США приняли решение о списании шести крейсеров класса "Тикондерога"

Военно-морские силы США планируют до 2022 года вывести из состава флота шесть ракетных крейсеров класса "Тикондерога", передает flotprom.ru со ссылкой на Navy Times.

Ракетный крейсер USS "Bunker Hill" (CG-52) Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Американское издание, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщает, что американский флот намерен списать шесть крейсеров, введенных в строй с 1986 по 1988 годы, срок которых в скором времени подойдет к отметке 35 лет эксплуатации или превысит ее. Под списание пойдут крейсеры "Банкер-Хилл", "Мобил-Бэй", "Энтитем", "Лейте-Галф", "Сан-Хасинто" и "Лэйк-Шамплейн". Ранее предполагалось, что им продлят срок службы, проведя модернизацию, однако было принято решение сэкономить средства и просто списать их "на пенсию". Однако на вооружении ВМС США останутся еще 16 кораблей такого типа.

Крейсеры этого класса являются самыми тяжело вооруженными боевыми кораблями ВМС США, поскольку оснащены 122 ячейками вертикального пуска ракет, тогда как эсминцы класса "Арли Бёрк" в версии Flight I имеют 90 ячеек, а во втором поколении – 96 ячеек.

Также в последнее время в американском флоте все чаще стали отмечать, что крейсеры "Тикондерога", выполняющие в АУГ ведущую роль в противовоздушной обороне, вызывают слишком много проблем в обслуживании из-за устаревшего оборудования и систем.