Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август

Ходовые испытания дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин", который строится на предприятия "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, планируется провести в августе 2019 года. Об этом ТАСС в среду, 20 марта, сообщил гендиректор компании Александр Бузаков.

"На ледоколе "Виктор Черномырдин" идут достроечные работы и швартовные испытания, производится монтаж и регулировка оборудования, систем и механизмов. Строительство выходит на финишную прямую", — рассказал он.

27 ноября 2018 года на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" произошло возгорание. Огонь распространился на третьей и четвертой палубах, площадь пожара составила 300 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности.

Пожар, продолжавшийся около двух часов, возник после объемного взрыва. Ущерб оценили в 150 млн рублей. Отмечалось, что в связи с пожаром дата спуска на воду ледокола, вероятнее всего, будет сдвинута. Это связано с тем, что на судне было установлено много импортного оборудования, и в нынешней ситуации придется искать ему замену в Корее и Европе.

Ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин" мощностью 25 МВт строится с декабря 2012 года. Он станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов. Его планируется использовать на Северном морском пути.