Мнение: видео полета Шойгу над Сирией – сигнал сразу в двух направлениях

Минобороны опубликовало видео полета министра обороны РФ над Сирией, в ходе визита в страну Сергей Шойгу передал президенту САР послание российского лидера. В эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал видеокадры.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от президента России Владимира Путина.

Визит министра в Сирию состоялся по поручению российского лидера.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.

Позднее Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент полета Сергея Шойгу над территорией Сирии.

"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", - говорится в сообщении к видеозаписи.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал публикацию.