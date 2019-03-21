Войти
21.03.2019
РИА Новости

Мнение: видео полета Шойгу над Сирией – сигнал сразу в двух направлениях

490
0
0
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Минобороны опубликовало видео полета министра обороны РФ над Сирией, в ходе визита в страну Сергей Шойгу передал президенту САР послание российского лидера. В эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал видеокадры.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от президента России Владимира Путина.

Визит министра в Сирию состоялся по поручению российского лидера.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.

Позднее Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент полета Сергея Шойгу над территорией Сирии.

"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", - говорится в сообщении к видеозаписи.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал публикацию.

"Это показывает, что министр обороны лично участвует и руководит операцией в Сирии – в том, что касается действий российских подразделений, и, я думаю, участвует в вопросах согласования действий с сирийской армией. Во-вторых, это сигнал нашим противникам в Сирии, которые, по сути, мешают там устанавливать мир, все время пытаются дестабилизировать обстановку путем создания террористических группировок, их укрепления, вооружения, путем геноцида самого населения Сирии. То есть это – некое предупреждение, что первые лица военного руководства России четко знают обстановку, и лично сам министр обороны владеет ситуацией. Я считаю, что в некотором смысле это видео и для российских военнослужащих - для понимания того, что министр в трудную минуту разделяет с ними опасность. Сергей Шойгу – не кабинетный работник, а настоящий полководец, который нюхает порох", - сказал Александр Перенджиев.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
21.03.2019
Шойгу в воздухе: глава Минобороны прилетел в Сирию к Асаду
21.03.2019
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом в Дамаске
31.10.2017
Политическое урегулирование — не дело техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:37
  • 13
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК