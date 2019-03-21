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21.03.2019
ЦАМТО

На официальном сайте Минобороны России открывается интерактивный раздел об Армейских международных играх

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Экипаж боевого "КамАЗа"
АрМИ-2018. Экипаж боевого "КамАЗа": Сергей Трубников и Анастасия Серегина.
Источник изображения: © Екатерина Жмырова/ТАСС

ЦАМТО, 20 марта. На интернет-портале Минобороны России начал работу специальный мультимедийный проект о проведении Армейских международных игр (АрМИ-2019).

В этом году Армейские международные игры отметят свой пятилетний юбилей. Первые игры состоялись по инициативе руководства Министерства обороны России в 2014 году.

Посетители раздела смогут подробно узнать о целях и задачах соревнований, правилах их проведения и судейства, участниках, времени и месте проведения этапов.

В настоящее время разделы сайта будут информировать о проходящих в Вооруженных Силах России отборочных этапах, подготовке полигонов, команд, военной и специальной техники к международному этапу АрМИ-2019.

Непосредственно в период проведения АрМИ-2019 мультимедийный раздел сайта Минобороны России будет насыщаться в круглосуточном режиме актуальным и качественным контентом: оперативными новостями, яркими фотоиллюстрациями и эксклюзивными видеоматериалами, подробно освещающими финальные состязания команд военных профи в 32 дисциплинах из 10 стран, на территории которых пройдут Армейские международные игры-2019.

Также посетители сайта военного ведомства ежедневно в режиме реального времени смогут увидеть заезды конкурса "Танковый биатлон", лучшие моменты этапов других конкурсов АрМИ-2019, отслеживать результаты, показанные боевыми расчетами, экипажами на каждом этапе, положение команд в турнирных таблицах и узнавать интересные факты об АрМИ-2019.

На сайте будут размещены версии раздела на иностранных языках.

Пользователям сайта Минобороны России также доступны мультимедийные разделы Международных армейских игр за четыре прошедших года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Армейские международные игры – ежегодные (с 2015 года) соревнования, которые определяют сильнейших представителей военных специалистов Армии России и иностранных государств в 32 военно-прикладных дисциплинах.

Юбилейные пятые АрМИ-2019 пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Ожидается участие более 6 тысяч военнослужащих.

Впервые в этом году профессиональное мастерство продемонстрируют военнослужащие в конкурсах "Саянский марш", "Полярная звезда", "Конный марафон" и "Аварийный район".

Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Узбекистан
Компании
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Проекты
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ИТ
Танковый биатлон
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