Два спутника группировки ГЛОНАСС вывели на техобслуживание
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
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В Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения сообщили, что работы носят плановый характер
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спутники "ГЛОНАСС-М" номер 720 и номер 745 временно вывели на техобслуживание. Работы будут иметь плановый характер, сообщает в среду Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.
"Временно выведен", - отмечается в строке состояния указанных спутников на сайте центра.
Сейчас в орбитальную группировку входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.
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