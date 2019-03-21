Два спутника группировки ГЛОНАСС вывели на техобслуживание

В Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения сообщили, что работы носят плановый характер

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спутники "ГЛОНАСС-М" номер 720 и номер 745 временно вывели на техобслуживание. Работы будут иметь плановый характер, сообщает в среду Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Временно выведен", - отмечается в строке состояния указанных спутников на сайте центра.

Сейчас в орбитальную группировку входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.