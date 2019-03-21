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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

Завод "АвтоВАЗ" модернизировал LADA Vesta для Росгвардии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для Росгвардии "АвтоВАЗ" создал спецверсию LADA Vesta с тепловизером и системой ночного видения, сообщается на портале SpeedMe.

Модернизированное авто будет использоваться в качестве патрульных машин для вневедомственной охраны. Сейчас машины испытывают специалисты Росгвардии. В качестве эксперементальных моделей взята модифицированная Lada Vesta Sport.

Спецверсия модели оснащена современными системами связи и компьютером, который подключенным к удаленной базе данных. Кроме того, в комплектацию входят прибор ночного видения и тепловизор.

Напомним, что у серийной Vesta Sport будет 1,8-литровый бензиновый двигатель. Его максимальная мощность составит 145 л. с. У машины модернезированная подвеска и усиленные тормоза.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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