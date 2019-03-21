Завод "АвтоВАЗ" модернизировал LADA Vesta для Росгвардии

Для Росгвардии "АвтоВАЗ" создал спецверсию LADA Vesta с тепловизером и системой ночного видения, сообщается на портале SpeedMe.

Модернизированное авто будет использоваться в качестве патрульных машин для вневедомственной охраны. Сейчас машины испытывают специалисты Росгвардии. В качестве эксперементальных моделей взята модифицированная Lada Vesta Sport.

Спецверсия модели оснащена современными системами связи и компьютером, который подключенным к удаленной базе данных. Кроме того, в комплектацию входят прибор ночного видения и тепловизор.

Напомним, что у серийной Vesta Sport будет 1,8-литровый бензиновый двигатель. Его максимальная мощность составит 145 л. с. У машины модернезированная подвеска и усиленные тормоза.