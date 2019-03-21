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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Алтайские пограничники обеспокоены увеличением числа попыток ввоза экстремистской литературы из Казахстана.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, с начала 2019 года в пунктах пропуска выявлено более 10 экземпляров печатных изданий, запрещенных на территории России, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Только на прошедшей неделе в автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" (Рубцовский район) в течение одного часа в двух случаях выявлены три книги под названием "Таухид" (входит в федеральный список экстремистских материалов) и "Крепость мусульманина" (входит в федеральный список экстремистских материалов), которые были напечатаны на русском, казахском и киргизском языках", - отмечают пограничники.

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
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1 комментарий
№1
21.03.2019 03:07
В России к террористам и их пособникам следует применять смертную казнь с конфискацией имущества семьи террориста...В Израиле дома террористов просто сносят бульдозером и это тоже не плохое наказание для этих бешеных зверей...
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