На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана

Алтайские пограничники обеспокоены увеличением числа попыток ввоза экстремистской литературы из Казахстана.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, с начала 2019 года в пунктах пропуска выявлено более 10 экземпляров печатных изданий, запрещенных на территории России, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Только на прошедшей неделе в автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" (Рубцовский район) в течение одного часа в двух случаях выявлены три книги под названием "Таухид" (входит в федеральный список экстремистских материалов) и "Крепость мусульманина" (входит в федеральный список экстремистских материалов), которые были напечатаны на русском, казахском и киргизском языках", - отмечают пограничники.