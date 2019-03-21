Ударный вертолет Ми-28НМ оснастят новой управляемой ракетой

Новая управляемая ракета для поражения бронетехники и железобетонных укреплений будет установлена на модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

Пока ракета известна как "изделие 305", передает телерадиокомпания "Звезда".

По словам источника в авиастроительном комплексе, ракета способна поражать цели на расстоянии более 25 км. На один вертолет можно установить до восьми ракет.

"Изделие 305" двигается к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, которые вносят в память системы при старте. Координаты целей вертолет будет получать от собственных средств обнаружения или из единой системы управления войсками.

Ракета оснащена головкой самонаведения для обнаружения цели на конечном участке полета.