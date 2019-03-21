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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

Ударный вертолет Ми-28НМ оснастят новой управляемой ракетой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новая управляемая ракета для поражения бронетехники и железобетонных укреплений будет установлена на модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

Пока ракета известна как "изделие 305", передает телерадиокомпания "Звезда".

По словам источника в авиастроительном комплексе, ракета способна поражать цели на расстоянии более 25 км. На один вертолет можно установить до восьми ракет.

"Изделие 305" двигается к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, которые вносят в память системы при старте. Координаты целей вертолет будет получать от собственных средств обнаружения или из единой системы управления войсками.

Ракета оснащена головкой самонаведения для обнаружения цели на конечном участке полета.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-28Н
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