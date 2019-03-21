Ударный вертолет Ми-28НМ оснастят новой управляемой ракетой
Источник изображения: vpk-news.ru
Новая управляемая ракета для поражения бронетехники и железобетонных укреплений будет установлена на модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.
Пока ракета известна как "изделие 305", передает телерадиокомпания "Звезда".
По словам источника в авиастроительном комплексе, ракета способна поражать цели на расстоянии более 25 км. На один вертолет можно установить до восьми ракет.
"Изделие 305" двигается к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, которые вносят в память системы при старте. Координаты целей вертолет будет получать от собственных средств обнаружения или из единой системы управления войсками.
Ракета оснащена головкой самонаведения для обнаружения цели на конечном участке полета.
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