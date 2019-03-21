Шойгу в Дамаске: Запад мешает урегулированию в Сирии

Запад мешает сирийскому правительству восстановить мирную жизнь в своей стране.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего рабочего визита в Дамаск.

"Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения (сирийского) кризиса", - отметил глава российского военного ведомства, передаёт ТК "Звезда".

Сергей Шойгу прибыл в Сирийскую Арабскую Республику в рамках рабочей поездки. В Дамаске глава Минобороны РФ встретился с президентом СирииБашаром Асадом и передал ему послание Владимира Путина. Содержание послания главы российского государства не разглашается.

В ходе встречи Шойгу и Асад обсудили проблему борьбы с терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и послевоенного урегулирования.