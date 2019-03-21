США начали учения по переброске танковой дивизии в Польшу

Соединенные Штаты начали первую тренировку по переброске сил быстрого реагирования НАТО в Восточную Европу для отработки быстрого развертывания в случае "российской агрессии или других чрезвычайных ситуаций". Об этом сообщает агентство Associated Press.

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В рамках первого тестирования отрабатывается переброска личного состава 1-й бронетанковой дивизии армии США с заранее созданного плацдарма в Нидерландах на территорию Германии, откуда будет произведена переброска уже на территорию Польши. Европейское командование ВС США задействовало в учениях около 1500 тысяч военнослужащих, а также танки и другую тяжелую бронетехнику. Техника также перебрасывается с плацдарма в Нидерландах и будет развернута вместе с силами быстрого реагирования. Учения продлятся несколько дней, именно столько займет весь процесс "быстрого развертывания".

Основная задача проводимых учений - отработать все аспекты стратегии альянса под названием "Динамичное применение сил", идея которой состоит в том, чтобы быстро отреагировать на возникшую в Европе угрозу и "быстро перебрасывать боеспособные силы".

Отметим, что за последнее время НАТО значительно нарастила свои силы в Восточной Европе. На территории Прибалтики и Польши располагаются межнациональные батальоны НАТО, а также подразделения армии США. Иностранные инструкторы и подразделения появились на территории Украины.