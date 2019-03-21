Новые санкции США против Каракаса ведут к экономическому удушению Венесуэлы - замглавы МИД РФ

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Введение США новых санкций в отношении Венесуэлы равнозначно экономическому удушению этой страны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сегодня введены дополнительные санкции против Венесуэлы. Вашингтон продолжает действия, которые эквивалентны экономическому удушению страны", - сказал С.Рябков "Интерфаксу" по итогам переговоров в Риме с представителями США по ситуации в Венесуэле.

Накануне министерство финансов США внесло в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) одно физическое лицо и одно юридическое лицо из Венесуэлы. В список попала государственная горнодобывающая компания Minerven (Compania general de mineria de Venezuela), а также Андриан Антонио Пердомо Мата, который в октябре прошлого года возглавил компанию Minerven.

По словам С.Рябкова, тема американских санкций в отношении Венесуэлы обсуждалась на состоявшихся накануне в итальянской столице переговорах.