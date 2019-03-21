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21.03.2019
Известия.ru

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 20 марта опубликовал отчет, согласно которому в 2018 году в России произошли 42 авиапроисшествия, из которых 22 — с летальным исходом пассажиров.

В общей сложности жертвами авиакатастроф стали 128 человек против 51 человека в 2017 году (рост в 2,5 раза). Таким образом Россия заняла лидирующую позицию по количеству жертв и авиакатастроф среди стран-подписантов Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

По словам замглавы МАК Сергея Зайко, по количеству авиапроисшествий Россию опередил только африканский континент. Помимо этого в интервью газете "Коммерсант" он подчеркнул, что несмотря на снижение роли человеческого фактора в катастрофах, возникла другая проблема — пилоты от управления стали переходить к мониторингу и вмешательству по необходимости.

В Росавиации выводы МАК комментировать не стали. В свою очередь глава Infomost Борис Рыбак заявил о невозможности создания абсолютно надежной системы контроля за безопасностью полетов, добавив, что при ее "грамотной организации" появляется возможность снизить количество инцидентов в воздухе.

20 марта стало известно, что четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX. Такое решение было принято после того, как 10 марта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Похожее крушение произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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1 комментарий
№1
21.03.2019 03:12
Это результат закупок западных самолетов,не лучшего качества и отказа от собственного производства и использования отечественных пассажирских машин...Достаточно вспомнить печальные эпизоды с ATR-72 которые регулярно разбиваются от обледенения ввиду конструктивных недостатков крыла...
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