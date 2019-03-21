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21.03.2019
Военное обозрение

В Китае рассказали о преимуществах танка Type 99A над "Абрамсом" и "Леопардом-2"

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В эфире программы "Военный репортаж" на китайском телеканале ССTV впервые было "основательно" показано внутреннее пространство башни основного боевого танка Type 99A. При этом в очередной раз китайские репортёры применительно к танку использовали выражение "Король сухопутной войны", рассуждая о его преимуществах над танками США (Абрамс) и Германии (Леопард-2).

В программе отмечено, что танк оснащён усовершенствованным электромеханическим автоматом заряжания со скорострельностью до восьми выстрелов в минуту. При этом китайские репортёры не стали сообщать телезрителям о том, что автомат заряжания на Type 99A является фактической копией системы, используемой в российском танке Т-72. Система автоматического заряжания такого типа, которую используют в КНР, появилась в СССР ещё в 70-х годах.

На телеканале CCTV отмечают, что при компоновке с тремя членами экипажа башня Type99A несколько уменьшилась в сравнении с аналогами, при этом она имеет одинаковый уровень защиты по всей поверхности. Этого удалось достичь, как утверждается, при реализации брони с использованием в том числе композитных материалов.

В компоновке башни Type99A поднято кресло наводчика. В целом компоновка привела к получению основного боевого танка, который несколько короче американского "Абрамса" и немецкого "Леопарда-2".

Внутри пространства башни используются жидкокристаллические информационные мониторы, которые позволяют среди прочего отображать данные о цели.

В Китае отметили преимущества оснащения своего танка перед американским "Абрамсом". Одним из таких преимуществ китайцы называют используемую на Type99A оптическую систему.

Источник изображения: CCTV

Из материала:

Система ночного видения, дальномер и основная система наблюдения за обстановкой на местности могут использоваться посредством одного окуляра. Для переключения режимов при этом используется тумблер, к которому окуляр и подключен. Не нужно использовать несколько средств наблюдения и несколько мониторов, которые бы занимали лишнее место на панели. Это важное удобство, указывающее на преимущество над M1 Abrams, а также над Leopard-2.

В Китае танк Type99A назвали более эргономичным, чем упомянутые танки Германии и США.

Отмечается наличие относительно большого основного дисплея, который, по китайской версии, более информативен, чем дисплеи на тех же "Абрамсах".

Из материала:

Командир может использовать больше функций, разделяя площадь экрана для отображения нескольких "картинок" в формате высокой чёткости.

Также добавляется, что танк Type99A получил высокую степень цифровизации и компьютеризации, которая позволяет, например, выбирать наиболее эффективный маршрут в условиях ведения боевых действий, идентифицировать средства поражения противника и применять, исходя из этого, нужные средства защиты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
ZTZ99
Т-72
Проекты
ИТ
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