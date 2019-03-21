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21.03.2019
Известия.ru

В Восточном военном округе началась масштабная проверка боеготовности

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

В Восточном военном округе началась масштабная проверка боеготовности. Военнослужащие были подняты по тревоге в рамках учений, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что военные отработают задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянного размещения, совершат на них марш-броски в заданные цели и развернут полевые лагеря. В учениях будет задействовано около 5000 человек и более 500 единиц техники. Особое внимание будет уделено защите связи. Подготовку военных проверит специальный штаб на полигоне Цугол.

Планируется, что на штатной технике военнослужащие во время время учений преодолеют более тысячи километров. В маршрут входят не только участки пересеченной местности, но и дороги общего пользования.

19 марта сообщалось, что российские оружейники по собственной инициативе создали новейший пулемет калибра 7,62 мм. Пока точные характеристики оружие неизвестны, но его фото уже появились в Сети.

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Военные учения
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