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21.03.2019
Известия.ru

Модуль "Наука" для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта

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Источник изображения: Фото: ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

Ремонт многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на МКС может привести к потери им функциональности, благодаря которой он мог бы стать основой Российской национальной орбитальной станции. Об этом в среду, 20 марта, сообщил "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

Проблема заключается в топливных баках, которые нужно менять, но новые, производства НПО имени Лавочкина, не рассчитаны на многоразовое использование, что не позволит в будущем отделить модуль от МКС и сделать его базой для новой станции.

"Замена позволит модулю после выведения на низкую орбиту ракетой "Протон" собственным ходом добраться и пристыковаться к МКС, но баки нельзя будет дозаправлять топливом", — сообщает источник агентства.

Модуль "Наука" начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на тестирование оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль на доработку.

16 марта стало известно, что модуль "Наука" для МКС в августе перевезут в РКК "Энергия".

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
НПО Лавочкина
Энергия РКК
Проекты
МКС
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