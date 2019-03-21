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21.03.2019
Военное обозрение

Вертолёты Ми-28НМ получат УР "изделие 305"

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Как уже сообщало "Военное обозрение", в России продолжаются работы над совершенствованием отечественных вертолётов после участия боевых машин в сирийской антитеррористической кампании. Определённые изменения касаются вертолётов Ми-28НМ. В частности, речь идёт о новых вооружениях.

Источник изображения: Вертолёты России

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что "Ночной охотник" получит до восьми новых управляемых ракет (УР). Речь идёт о так называемом "изделии 305". Эта ракета пока находится на одном из этапов создания.

УР "Изделие 305" может использоваться как в дневное, так и в ночное время суток, что актуально для вертолёта с названием "Ночной охотник".

Отмечается, что ракета способна поражать различные типы целей на земле с расстояния свыше 25 км. В первую очередь ракета может быть применена по железобетонным укрытиям и бронированной технике противника.

Обеспечивать точность попадания ракеты будет БИНС (бортовая инерциальная навигационная система), в которую все данные о цели вводятся перед пуском ракеты. Экипаж Ми-28НМ будет получать данные о цели посредством использования различных средств, включая средства из ЕСУВ (единой системы управления войсками).

"Изделие 305" оснащается видеосредствами, которые позволят получать пилотам Ми-28НМ видеосигнал о полёте и поражении цели. При этом сигнал в таком случае пойдёт по защищённой ИКР – информационно-командной линии.

Напомним, что ранее Минобороны РФ и производителю вертолётов Ми-28НМ удалось договориться о цене приобретения винтокрылых машин для нужд Вооружённых сил России.

По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, достигнуто взаимопонимание по цене, а потому идёт работа по заключению контракта на закупку в больших объёмах не только Ми-28НМ, но и Ка-52.

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Сирия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
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