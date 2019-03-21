НАТО придётся менять название в случае вступления Бразилии в альянс

Расширение НАТО на Восток начало сталкиваться с чисто географическими проблемами - в том смысле, что рано или поздно наступит момент, когда вступать будет попросту некому. Однако, если учесть, что НАТО является не только военным альянсом, но и подобием финансовой пирамиды, блоку жизненно важно набирать в свой строй новых членов. Именно поэтому президент-финансист США Дональд Трамп обратил внимание на возможность расширения НАТО за счёт стран Латинской Америки.

Источник изображения: Минобороны Бразилии

Президент США наметил одного из потенциальных членов Трансатлантического военного блока в Южной Америке. Оказалось, что это Бразилия. Трамп в ходе своей встречи с президентом этой страны Жаиром Болсонару заявил о возможности повышения статуса союзника Бразилией. И этот статус, по словам главы Белого дома, можно было бы повысить именно вступлением в Североатлантический альянс. Тот факт, что в таком случае альянс придётся как минимум переименовать, так как Бразилию омывают воды отнюдь не северной Атлантики, Трамп не озвучил.

Заявления Трампа прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, отметив возможное новое название военного блока:

Представляю изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?

Напомним, что на данный момент идёт процесс введения в натовский состав Македонии, которая ради это была вынуждена поменять название, чтобы угодить грекам. Теперь эта страна в собственных официальных документах называется Северной Македонией.

Если в альянс примут Бразилию, это станет новым прецедентом. При этом бразильцам нужно помнить, что альянс потребует от них "уставных" 2 процентов ВВП. А это миллиарды долларов. Для страны, в которой миллионы людей живут в хижинах так называемых фавел, а наибольшая угроза исходит от торговли наркотиками на фоне процветания внутренней оргпреступности, с которыми НАТО точно не собирается бороться, не самое актуальное дополнительное "вложение".