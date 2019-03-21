Войти
21.03.2019
Военное обозрение

НАТО придётся менять название в случае вступления Бразилии в альянс

288
0
-1

Расширение НАТО на Восток начало сталкиваться с чисто географическими проблемами - в том смысле, что рано или поздно наступит момент, когда вступать будет попросту некому. Однако, если учесть, что НАТО является не только военным альянсом, но и подобием финансовой пирамиды, блоку жизненно важно набирать в свой строй новых членов. Именно поэтому президент-финансист США Дональд Трамп обратил внимание на возможность расширения НАТО за счёт стран Латинской Америки.

Источник изображения: Минобороны Бразилии

Президент США наметил одного из потенциальных членов Трансатлантического военного блока в Южной Америке. Оказалось, что это Бразилия. Трамп в ходе своей встречи с президентом этой страны Жаиром Болсонару заявил о возможности повышения статуса союзника Бразилией. И этот статус, по словам главы Белого дома, можно было бы повысить именно вступлением в Североатлантический альянс. Тот факт, что в таком случае альянс придётся как минимум переименовать, так как Бразилию омывают воды отнюдь не северной Атлантики, Трамп не озвучил.

Заявления Трампа прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, отметив возможное новое название военного блока:

Представляю изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?

Напомним, что на данный момент идёт процесс введения в натовский состав Македонии, которая ради это была вынуждена поменять название, чтобы угодить грекам. Теперь эта страна в собственных официальных документах называется Северной Македонией.

Если в альянс примут Бразилию, это станет новым прецедентом. При этом бразильцам нужно помнить, что альянс потребует от них "уставных" 2 процентов ВВП. А это миллиарды долларов. Для страны, в которой миллионы людей живут в хижинах так называемых фавел, а наибольшая угроза исходит от торговли наркотиками на фоне процветания внутренней оргпреступности, с которыми НАТО точно не собирается бороться, не самое актуальное дополнительное "вложение".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Македония
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
08.03.2019
Folha (Бразилия): Соединенные Штаты провоцируют рост военных расходов в мире
18.02.2019
Пазл не складывается: в Мюнхене вновь констатировали угрозы миру
22.10.2018
Игра в танчики
25.12.2017
США продолжают "восстанавливать" военную мощь
29.03.2017
Нужна ли Черногория НАТО? (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК