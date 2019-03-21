Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км

Российский модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" получит новую управляемую ракету "изделие 305" с дальностью поражения целей свыше 25 км, сообщил источник в авиастроительном комплексе.

По словам источника, новая ракета предназначена для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений, причем один вертолет сможет нести до восьми таких ракет (по четыре на каждом пилоне), передает ТАСС.

Источник утверждает, что ракета наводится на цель по данным бортовой инерциальной навигационной системы, информация о местоположении цели вносится в память системы в момент запуска с вертолета. Сам вертолет Ми-28НМ получает координаты цели от своих средств обнаружения или из единой системы управления войсками.

На конечном участке полета новая ракета активирует головку самонаведения для обнаружения цели в заданном районе и поражения. Видеосигнал с ракеты может быть передан вертолету по защищенной информационно-командной радиолинии, добавил источник.

Максимальная дальность поражения российских управляемых ракет для вертолетов, стоящих на вооружении, по данным министра обороны России Сергея Шойгу достигает 15 км.

Дальность применения вертолетных ракет была увеличена по итогам антитеррористической операции в Сирии.

Напомним, в начале марта Минобороны анонсировало заключение контракта на поставку в войска первых модернизированных вертолетов Ми-28НМ. Ранее характеристики "Ночного охотника" оценили в США.

Антон Никитин