Wired (Великобритания): амбициозная программа создания подводных лодок для поиска инопланетян

Ученые спроектировали подводные лодки для поиска инопланетян. Эти устройства направятся туда, куда еще ни одна субмарина не пробиралась. «Межпланетные корабли будут исследовать океанские миры нашей Солнечной системы подобно тому, как марсоходы исследуют поверхность Марса», — говорит инженер-исследователь Кейси Мачадо.

Кейси Мачадо (Casey Machado) привыкла искать "иные" формы жизни. Будучи инженером-исследователем Океанографического института в Вудс-Хоуле (WHOI), она спроектировала многие подводные лодки, которые прочесывают самые глубокие океанские просторы в поисках новых видов. Конечно, крабы и рыбы, обнаруженные на этих глубинах, чужды только людям. Чтобы найти настоящих инопланетян, подводные лодки WHOI направятся туда, куда еще не добиралась ни одна субмарина.

"Межпланетные корабли будут исследовать океанские миры нашей Солнечной системы подобно тому, как марсоходы исследуют поверхность Марса", - говорит она. Первым в списке ближайших водных миров стоит Европа - покрытый льдом спутник Юпитера.

Считается, что благодаря вулканической активности в имеющихся на Европе огромных океанах вполне может зародиться жизнь, поэтому ледяной покров Европы давно стал первостепенным объектом для поиска жизни в других частях нашей Солнечной системы. И команда Кейси из WHOI при содействии НАСА и других партнеров занимается разработкой первой подводной лодки для изучения этого инопланетного "аквариума".

Но прежде чем она сможет совершить свое первое плавание в условиях космоса, разработанный командой WHOI прототип должен пройти испытания на Земле. И команда знает идеальное место, которое будет служить аналогом неизведанной Европы: хадальная зона - зона наименее исследованной и самой глубоководной океанской впадины.

"Хадальная зона на Земле является на удивление удачным аналогом давлений и условий, обнаруженных на Европе, спутнике Юпитера, - говорит Кейси. - Поэтому технические решения, которые мы получаем в результате сотрудничества, способствуют проведению исследований как здесь, на Земле, так и за ее пределами".

Хадальная зона, названная в честь Аида (Гадеса), бога подземного царства, соответствует своему "адскому" тезке. Температура водной массы, заполняющей отвесный океанический желоб, остается в пределах 1-4°C, а на самой большой глубине впадины давление равно 1100 тоннам веса, действующего на тело человека. Глубина такой впадины составляет от 6000 до 11 000 метров, а по площади она сопоставима с Австралией, так что такую впадину нельзя назвать легкодоступной для погружения - даже для подводных лодок. Поэтому последний подводный аппарат "Орфей" (Orpheus), разработанный специалистами WHOI, настолько исключителен.

"Качественное отличие "Орфея" от предыдущих подводных аппаратов для исследования глубоководных океанических впадин состоит в том, что акцент сделан на улучшении возможности обычного доступа вглубь впадины, - говорит Кейси. - Он намного дешевле гораздо более крупных подводных лодок и стоит менее 200 тысяч долларов. К тому же, он в десять раз меньше".

Несмотря на свое сходство с оранжевым холодильником, оснащенным ходунками, "Орфей" является одним из представителей целого нового класса автономных подводных аппаратов. Прототип имеет небольшие размеры, легкий вес и способен исследовать самые глубокие и мрачные расщелины океанской впадины. Но как его конструкция не разрушается под давлением, если учесть вес массы находящейся над ним океанской воды?

"Каждая отдельная часть подводной лодки должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление. Либо их помещают в прочный защитный герметичный корпус с давлением в одну атмосферу, - объясняет Кейси. - Хотя для такой защиты естественно выбирают металлы, при обычном производстве они, как правило, имеют большой вес и дорого стоят, что шло вразрез с нашими задачами по созданию подводных аппаратов меньших размеров и более доступных по цене".

Учитывая, что в один прекрасный день представителей следующих поколений "Орфея" могут погрузить на ракету и запустить в космос, тяжелая подводная лодка является для команды WHOI непозволительной роскошью. "В качестве альтернативы мы используем стеклянную сферу диаметром 45 сантиметров с толщиной стенки около 13 миллиметров, - говорит Кейси. - Хотя в некоторых отношениях стекло хрупкое, при равномерном сжатии оно является превосходным материалом, и если ему придать сферическую форму, оно сможет выдержать давление на самых больших глубинах. Внутрь этой сферы мы помещаем компьютеры, камеры и батареи - там они находятся в полной безопасности, что позволяет нам использовать повседневные, доступные технологии".

Если некоторые элементы оборудования "Орфея" могут быть стандартными, другое оснащение и технологии более приспособлены для работы в космосе. Благодаря контрольному и картографическому программному обеспечению, разработанному Лабораторией реактивного движения НАСА, компактная субмарина обладает большей маневренностью, чем ее обычные собратья - и это качество может пригодиться при пересечении покрытых льдом океанов Европы, спутника Юпитера.

Первое погружение "Орфея" состоялось в сентябре прошлого года недалеко от залива Кейп-Код. Беспилотный подводный аппарат успешно погрузился на глубину в 176 метров, после чего вернулся на поверхность. Хотя погружение в мелководном районе (по сравнению с глубинами хадальной зоны) было лишь обычным "заплывом", этого испытания было достаточно, чтобы команда продолжила работу над осуществлением своих более грандиозных планов, предусматривающих, в том числе, и создание автономной армады.

"Мы надеемся на сотрудничество с нашими партнерами из Лаборатории реактивного движения НАСА в области разработки средств обеспечения автономности и программного обеспечения, которые позволят подводным аппаратам класса "Орфей", предназначенным для исследования океанических глубоководных впадин, выполнять сложные задачи совместно с другими подводными аппаратами и учеными которые ими управляют", - говорит Кейси.

Появление флота разрабатываемых подлодок "Орфей", способных взаимодействовать друг с другом на многокилометровых глубинах, могло бы значительно ускорить научное понимание окутанной тайной хадальной зоны.

"Частью проекта, которую я считаю наиболее интересной, является то, что с помощью подводного аппарата стоимостью всего около пары сотен тысяч долларов и зафрахтованного небольшого рыбацкого катера любой может внести свой вклад в исследование самой глубокой в мире океанской впадины, - добавляет Кейси. - Мы надеемся, что обеспечение такой доступности будет иметь огромное значение для океанографического сообщества".

Подобно своим бесстрашным предшественникам-марсоходам, флотилия подводных лодок, разрабатываемых учеными WHOI, могла бы однажды исследовать неизведанные территории другого мира, расширяя возможности науки до новых границ. Но прежде чем отправиться в новые неизведанные океанские глубины, армада беспилотных подводных аппаратов исследует пока еще во многом не изученную хадальную зону. Вполне возможно, в скором будущем начнется изучение Европы, спутника Юпитера, но пока в морских глубинах нас ждут наши собственные "иные" существа.

Лео Беар-МакГиннес (Leo Bear-McGuinness)

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