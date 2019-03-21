Австралия закупит четыре самолета радиотехнической разведки и РЭБ

18 марта 2019 года министры обороны и оборонной промышленности Австралии в совместном заявлении сообщили, что для ВВС Австралии будут приобретены четыре самолета радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы на основе "бизнес-джетов" Gulfstream G550. Стоимость программы их приобретения составит 2,46 млрд австралийских долл (1,68 млрд долл США). В ВВС Австралии данные самолеты получат официальное обозначение МС-55А Peregrine.

Cамолет радио- и радиотехнической разведки Shavit (SEMA) ВВС Израиля (бортовой номер "676") на основе "бизнес-джета" Gulfstream G550 (с) idrw.org

В заявлении говорится, что самолеты МС-55А будут базироваться на авиабазе ВВС Австралии Эдинбург близ Аделаиды, вмсесте с базовыми патрульными самолетами Boeing P-8A Poseidon и приобретаемыми Австралией беспилотными летательными аппаратами большой дальности Northrop Grumman MQ-4C Triton и General Atomics MQ-9 Reaper/

Самолеты МС-55А будут приобретены в США и оснащены преимущественно американским оборудованием. Тем не менее, как говорится в заявлении, доля австралийской промышленности в программе составит 425 млн австралийских долл, включая 257 млн австралийских долл в строительство новых объектов для обеспечения базирования на авиабазе Эдинбург.

Напомним, что ранее в декабре 2015 года ВВС США выдали американской корпорации L-3 Communications контракт стоимостью 93,632287 млн долл США на переоборудование и поставку правительству Австралии по линии программы иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), предположительно, двух самолетов радиотехнической разведки на основе больших "бизнес-джетов" Guflfstream G550, с выполнением к 30 ноября 2017 года (стоимость самих "бизнес-джетов", как можно понять, не входила в стоимость контракта). Однако, видимо, этот контракт не был реализован, и в июне 2018 года ВВС США выдали L-3 Communications новый контракт на 83 млн долл США на поставку к августу 2021 года двух самолетов Guflfstream G550 для последующего переоборудования для "специальных задач" для официально неназываемого заказчика по линии FMS. Работы по переоборудованию должны осуществляться на предприятии L-3 Communications в Гринвилле (штат Техас). Видимо, речь идет о реализации первого этапа работ по программе МС-55А Peregrine.

Сейчас три самолета радио- и радиотехнической разведки Shavit (SEMA) на основе Gulfstream G550 эксплуатируют ВВС Израиля, получившие их в 2005-2006 годах.