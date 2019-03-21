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21.03.2019
ТАСС

Российский научный комплекс для создания карты неба установят на МКС

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA/JSC

Монтаж аппаратуры выполнят космонавты Роскосмоса во время выхода за борт станции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Научный комплекс, который за три года создаст подробную карту почти всего неба, разместят на российском модуле Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в среду ТАСС заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.

"Комплекс будет установлен на российском модуле МКС. Там есть универсальные рабочие места на внешней обшивке, на одно из них поставят", - сказал Павлинский. Он уточнил, что монтаж аппаратуры выполнят космонавты Роскосмоса во время выхода за борт станции.

Ученый сообщил, что контракт на создание комплекса, получившего название "Мониторинг всего неба", был заключен в конце 2018 года, и "сейчас идет изготовление штатного образца". "Надеемся, что к концу года он будет закончен", - отметил Павлинский.

Оборудование может быть отправлено на грузовом транспортном корабле к МКС уже в 2020 году, если комплекс будет изготовлен в срок, добавил разработчик.

Блок управления "Мониторингом всего неба" будет находиться внутри МКС. Основная задача комплекса заключается в измерении яркости фонового рентгеновского излучения, что позволит проанализировать и "создать карту 83% неба". "Эта миссия займет три года", - уточнил Павлинский. Он пояснил, что создать карту 100% неба не получится из-за отсутствия на модулях российского сегмента МКС поворотных платформ.

Изначально научный комплекс планировали отправить на орбиту в 2012 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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